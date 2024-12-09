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На Київщині відбудували міст, зруйнований під час повномасштабного вторгнення РФ

На Київщині відбудували міст, зруйнований під час повномасштабного вторгнення РФ
Фото: facebook.com/kv.restoration)

У Київській області відбудували міст, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у Facebook.

Який саме міст відновили у Київській області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що йдеться про 156-метровий міст на дорозі Р-02 "Київ - Іванків - Овруч".

Зазначається, що міст через річку Ірпінь забезпечує якісний логістичний зв'язок для мешканців Вишгородського району Київської області.

У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Уточнюється, що він:

  • має дві смуги для руху автотранспорту
  • облаштований сучасними системами водовідведення
"На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетонного покриття, верхній шар - ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон, - Ред.), також нанесена нова дорожня розмітка", - розповіли українцям.
У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Крім того, для безпеки руху було встановлено нове перильне та бар'єрне огородження.

На мосту та підходах до нього - автономне освітлення.

"Рух відкрито для всіх видів автотранспорту", - підсумували у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Київської області.

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