На Київщині відбудували міст, зруйнований під час повномасштабного вторгнення РФ

У Київській області відбудували міст, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у Facebook.

Який саме міст відновили у Київській області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що йдеться про 156-метровий міст на дорозі Р-02 "Київ - Іванків - Овруч".

Зазначається, що міст через річку Ірпінь забезпечує якісний логістичний зв'язок для мешканців Вишгородського району Київської області.

Уточнюється, що він:

має дві смуги для руху автотранспорту

облаштований сучасними системами водовідведення

"На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетонного покриття, верхній шар - ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон, - Ред.), також нанесена нова дорожня розмітка" , - розповіли українцям.

Крім того, для безпеки руху було встановлено нове перильне та бар'єрне огородження.

На мосту та підходах до нього - автономне освітлення.