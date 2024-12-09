РФ за тиждень застосувала проти України близько 500 авіабомб та 400 дронів – Зеленський

Минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш як 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів, заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів" , – зазначив він.

"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у ﻿﻿ Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру" , - наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібен справедливий і сильний мир, і коли йдеться про дієвий мир з Росією, то це мають бути передусім дієві гарантії миру.