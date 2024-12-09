Скільки українців перебувають під тимчасовим захистом ЄС: деталі

У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають майже 4,2 мільйони українців. Лідерами стали серед країн Німеччина, Польща та Чехія, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського Союзу.

У ЄС під тимчасовим захистом перебуває 4,2 мільйона українців: основні факти

Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона громадян, які виїхали з України через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Країни, які прийняли найбільшу кількість осіб зі статусом тимчасового захисту:

Німеччина - 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС).

- 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС). Польща - 983 880 осіб (23,4%).

- 983 880 осіб (23,4%). Чехія - 379 370 осіб (9,0%).

Ці три країни забезпечили майже 60% загальної кількості українців під захистом у ЄС.

Динаміка змін

У жовтні 2024 року загальна кількість залишилася стабільною порівняно з кінцем вересня. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в:

Німеччині (+11 370; +1,0%).

Польщі (+4 045; +0,4%).

Іспанії (+3 600; +1,6%).

Водночас у Литві сталося значне скорочення кількості осіб зі статусом тимчасового захисту (-33 455; -41,3%) через зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Невелике зменшення спостерігалося також в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).

Співвідношення до чисельності населення

Відносна кількість тимчасового захисту на 1 тисячу осіб населення:

Чехія - 34,8 на тисячу осіб.

- 34,8 на тисячу осіб. Польща - 26,9.

- 26,9. Естонія - 25,3.

Середній показник по ЄС становить 9,3 на 1 тисячу осіб.

Хто отримав захист

Громадяни України становлять понад 98,3% усіх, хто отримав тимчасовий захист. Структура бенефіціарів за віком і статтю:

Дорослі жінки - 45,0%.

- 45,0%. Діти - 32,0%.

- 32,0%. Дорослі чоловіки - 23,0%.

Нагадаємо, що в Австрії з січня 2025 року планують позбавляти біженців, які володіють автомобілями, права на базову допомогу. Ініціатива спричинила критику з боку правозахисників, які вважають її дискримінаційною та шкідливою для найбільш вразливих груп населення.

Крім того, парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів S для українських біженців. У майбутньому цей статус пропонують надавати лише тим, хто виїжджає з окупованих або атакованих російськими військами частин України.