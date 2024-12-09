У РФ заявили, що передали Україні тіла загиблих внаслідок падіння Іл-76

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня, повідомляє Українська правда.

У відповідь на питання, "чи вдалося передати Україні тіла загиблих військовослужбовців під час падіння літака Іл-76", Москалькова заявила:

"Їм передали тіла військовополонених. Це сталося, і я при цьому була присутня".

Україна поки не коментувала заяву росіян щодо повернення тіл військовополонених.

Нагадаємо, 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.