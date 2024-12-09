Кіберугруповання намагалися атакувати оборонні підприємства України – Держспецзв'язку

Хакери угруповання UAC-0185 спробували атакувати українські оборонні підприємства, а також Сили безпеки та оборони шляхом розсилання фішингових листів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що фішингові листи маскувались під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців. Зокрема в них йшлось про запрошення на конференцію, яка проходила 5 грудня й була присвячена продукції вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) на технічні стандарти НАТО.

"У листі містилося гіперпосилання "Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі". Перехід за цим посиланням та подальше відкриття вкладених файлів могли призвести до інфікування комп’ютера" , - додає Держспецзв'язку.

UAC-0185

Хакерське угруповання UAC-0185 активно діє щонайменше з 2022 року. Кіберзлочинці зосереджувались на викраденні облікових даних месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp та військових систем DELTA, ТЕНЕТА, "Кропива".