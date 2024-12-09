На кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції: у чому причина

На кордоні України з Молдовою вранці понеділка, 9 грудня, було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною є технічні несправності, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як зазначили у відомстві, у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.

Причина - технічні несправності бази даних митниці Молдови.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку" , - повідомили у прикордонники.

Затримки на кордоні

Раніше ми писали про те, що 5 грудня на кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною були також технічні несправності.

А до того Державна митна служба України попереджала, що у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинили пропуск вантажівок на українську територію.

Причиною стало те, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.