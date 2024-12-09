Трамп на зустрічі з Макроном говорив про недостатній внесок Європи у НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп розповів, що на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном знову заявив йому про те, що Європа має більше вкладатися у колективну безпеку НАТО, і що той погоджується з ним. Про це пише The New York Post на основі телефонного інтерв’ю з Трампом після його поїздки до Парижа, повідомляє Європейська правда.

Трамп сказав, що у спілкуванні з президентом Франції говорив про НАТО і про те, що союзники "мають платити чесні внески".

"Я сказав, що НАТО це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки. Але вони їх сплатять, тому що знаєте, коли я тільки почав взаємодію з НАТО, то ніхто не платив, а потім вони почали платити… І він (Макрон – Ред.) зі мною погоджується" , – сказав Трамп.

Він продовжив про Макрона, що він "хороша людина і зробив хорошу роботу", маючи на увазі відновлення собору.

Також Трамп прокоментував спостереження ЗМІ про його "домінуюче рукостискання" з Макроном, де він накрив його руку зверху, зазначивши, що це "просто тверде рукостискання" і президент Франції це розуміє.