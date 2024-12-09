У Кремлі стурбовані за свої бази в Сирії і шукають, з ким домовлятися

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости", CNN Turk, Meduza.

За його словами, однак говорити про збереження військової присутності Росії в Сирії зараз передчасно, це буде предметом для обговорення з владою.

"Поки передчасно про це говорити. У будь-якому разі, це все предмет для обговорення з тими, хто буде при владі в Сирії" , - сказав прессекретар Путіна.

Також, за даними ЗМІ, Росія звернулася по допомогу до Туреччини, щоб забезпечити безпечне виведення військ РФ із Сирії, які будуть відправлені в підконтрольні Туреччині райони, а потім переправлені до Росії повітрям.

За даними CNN Turk, при цьому Росія має намір зберегти свої бази в Тартусі та Хмеймімі, а допомогу Туреччини попросила для виведення військ з інших частин регіону.

Пжсков підтвердив, що Москва перебуває в діалозі з Анкарою, зокрема щодо ситуації в Сирії.

"Ми перебуваємо в діалозі з іншими регіональними державами, зокрема щодо сирійських справ. Дійсно, у Сирії зараз буде дуже непростий період, пов'язаний із нестабільністю і, звичайно, тут дуже важливо підтримувати діалог з усіма регіональними країнами. Ми твердо маємо намір це робити, будемо консультуватися й аналізувати" , - сказав він.

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