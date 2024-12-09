Росія скликала Радбез ООН після повалення режиму Асада у Сирії

Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Сирії 9 грудня після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістів, повідомляє Радіо Свобода.

Екстрена сесія, скликана Росією, за словами Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника країни в ООН, пройде за зачиненими дверима в той час, як світові й регіональні сили закликають до стабільності в охопленій громадянською війною країні Близького Сходу.

Асад і його сім’я втекли з країни 8 грудня і перебувають у Москві, де отримали притулок, повідомляють російські ЗМІ. Адміністрація США не змогла підтвердити цю інформацію, але заявила, що не має підстав сумніватися в ній.

ЗМІ повідомляють, що вранці 9 грудня в Дамаску можна було почути авіаудари, хоча наразі невідомо, хто завдавав їх.

Представники влади Росії, давнього союзника Асада, заявили, що він "вирішив піти у відставку" після "переговорів" із "низкою учасників збройного конфлікту" і залишив посаду, "даючи вказівки щодо мирної передачі влади".

"Росія не брала участі в цих переговорах", – заявили в російському Міністерстві закордонних справ.

У Дамаску й інших сирійських містах люди вийшли на вулиці, святкуючи повалення Асада, зносячи статуї і грабуючи урядові будівлі й резиденцію Асада.

Повстанці, очолювані ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), заявили, що Дамаск "тепер вільний від Асада", чия родина керувала країною з 1971 року.

HTS визнана терористичною організацією в США і ЄС. Останніми роками угруповання розірвало зв’язки з "Аль-Каїдою" і намагалося перетворити себе на прагматичну альтернативу сирійському уряду. Але залишаються занепокоєння щодо ймовірних порушень прав і зв’язків з терористичними групами.

Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер HTS, намагався запевнити шиїтських алавітів й інші сирійські меншини, включаючи християн, що він не буде дискримінувати меншини.

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