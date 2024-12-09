Стало відомо, хто може очолити перехідний уряд Сирії

Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може очолити перехідний уряд країни. Таким чином Сполученим Штатами Америки (США) "не доведеться мати справу" з військовим аміром "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Мохамедом аль-Джулані.﻿ Про це повідомляє Le Figaro, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначає видання, Мохамеда аль-Джулані вважають у Штатах "терористом".

Хіджаб, своєю чергою, очолював уряд Сирії у 2011 році на початку антиасадівського повстання. Після цього він втік до Йорданії, приєднавшись до опозиції.

Повалення режиму Башара Асада

У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Останнього ж підтримувала Росія та Іран. Вже 1 грудня повстанцям вдалось захопити Алеппо, а пізніше й Хаму.

Як відзначав аль-Джолані, в інтерв'ю CNN, метою повстанців було повалення режиму Асада. Тим часом диктатор вже перебуває у Москві.