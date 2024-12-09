Британська розвідка підтвердила ураження російського комплексу С-400 в Криму

Внаслідок атаки в окупованому росіянами Криму було уражено позицію російського зенітного ракетного комплексу С-400. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 9 грудня, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідка розповіла, що 29 листопада 2024 року Збройні Сили України знищили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у Сімферополі.

На знімках видно дві воронки розміром близько 13,5 м, розкидані уламки і п'ять автомобілів аварійно-рятувальних служб.

Тоді у соціальних мережах повідомлялося про вибух і детонацію ракетного палива, пов'язану зі знищенням елементів системи протиповітряної оборони.

Це вже друге повідомлення про успішне ураження українськими військовими російських зенітно-ракетних комплексів С-400 у листопаді, після знищення ЗРК С-400 у Курській області 23 листопада.

Зазначимо, С-400 – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками далекого радіолокаційного виявлення та управління, РЕБ, повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками.