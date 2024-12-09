Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський збирається подзвонити президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то тут складно ще говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі, в нього немає всіх цих юридичних прав. Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що, поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить", - сказав Зеленський.
Також він подякував за останній пакет допомоги Україні від США.
"Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби у нас було запрошення і ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку?
І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", - додав Зеленський.