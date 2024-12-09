Російські війська атакували Херсон: є загиблий та поранені

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів по Херсону вранці 9 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

"Близько 11:30 ворог з дрона атакував авто у Дніпровському районі міста. Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік".

Ще один чоловік постраждав від скиду вибухівки з дрона у передмісті Херсона. 61-річний мешканець дістав уламкові поранення.

Також близько 10:30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона, внаслідок чого тілесні ушкодження отримала 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Крім того, за словами Мрочка, російські окупанти атакували з безпілотника авто одного з херсонських комунальних підприємств.

"Люди працювали у передмісті. Їм пощастило вижити. У трьох працівників КП – гостра реакція на стрес. На фото – комунальний транспорт після удару ворожого дрона" , – написав голова міської адміністрації.

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