Міноборони Румунії спростувало фейки про закриття кордонів та підготовку до війни

Міністерство оборони Румунії спростувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на одному з порталів румунського оборонного відомства.

У Міноборони Румунії попереджають, що дезінформація особливо поширюється через платформу TikTok.

Міноборони Румунії

"У першому з двох виявлених постів неправдиво стверджується, що кордони Румунії будуть закриті й охоронятимуться військовими", – зазначили у відомстві.

Інший поширений допис містить фото з військовою технікою, яка нібито розміщена в порту Констанца, що є "доказом", за твердженням авторів дезінформації, підготовки до війни.

У відомстві наголосили, що зображеної на фото техніки немає на озброєнні румунської армії, а місце зйомок не має відношення до порту Констанца.

Також у румунському Міноборони додали, що такі фейки створюються з метою поширити настрої невідомості і паніки серед населення.

Варто зазначити, що 6 грудня Конституційний суд Румунії після термінової наради анулював результати першого туру голосування за наступного президента.

Це сталося після того, як були розсекречені документи, згідно з якими кампанія скандального кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону, а саме з Росії.