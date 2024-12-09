Лукашенко помилував ще 29 політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав помилування ще 29 осіб, засуджених за "екстремізм", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи пресслужбу Лукашенка.

Зазначають, що Лукашенко помилував 29 осіб, засуджених за "злочини екстремістського спрямування", після того як вони "розкаялись і звернулися з клопотанням про помилування".

Серед помилуваних 11 жінок і 18 чоловіків. П’ятнадцять осіб мають хронічні захворювання, двоє – інвалідність.

Останній раз перед цим про таке рішення Лукашенка повідомляли 21 листопада, тоді воно стосувалося 32 осіб.

7 листопада повідомляли про помилування Лукашенком 31 політв’язня, у вересні – 37, у серпні – 30, у червні відпустили 18 осіб.

Паралельно з цими помилуваннями у Білорусі тривають суди за політично вмотивованими справами.

20 листопада у Білорусі повідомили про екстрадицію затриманого у В'єтнамі колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці України.

На початку листопада стало відомо про смерть в ув’язненні у Білорусі 22-річного політв’язня з Росії, якого засудили до 12-річного терміну за "шпигунство та сприяння екстремістській діяльності".