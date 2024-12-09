Кліматологи повідомили про прихід зими до Києва

Кліматична зима розпочалася в Києві на п’ять днів раніше норми. У столиці зафіксували стійкий мінус, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначають кліматологи, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

"Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми" , - йдеться в повідомленні.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

Нагадаємо, середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні.

Як повідомлялось, метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні - 30 вересня. А 5 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до 2,1 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.