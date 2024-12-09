Прем'єри України та Естонії підписали спільну заяву: деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали спільну заяву, яка передбачає поглиблення стратегічного партнерства між країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Дениса Шмигаля.

Документ відображає єдність позицій у боротьбі з російською агресією та визначає напрямки для подальшої співпраці.

Країни задекларували розширення двосторонньої співпраці між Україною та Естонією, акцентуючи увагу на спільних безпекових і економічних інтересах.

У документі також підтверджується рішучість обох країн протистояти російським агресивним діям. Зокрема, Естонія висловила підтримку ініціативам України щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Підписанти закликали Європейський Союз до повного торгівельного ембарго проти Росії, введення санкцій на компанії "Газпром", російські нафтові структури та "Росатом". Окремо було зазначено необхідність протидії діяльності тіньового флоту Росії.

Окрім цього, Естонія підтвердила підтримку українського Плану перемоги, який передбачає заходи для стабільного миру в регіоні.

Також країна заявила про непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України, включно з вступом до НАТО та Європейського Союзу.

Прем'єр-міністри обох держав підкреслили важливість справедливого миру, який забезпечить стабільність для майбутніх поколінь.

"Разом боремося за безпеку наших людей, за краще майбутнє наших країн, за справедливий мир для майбутніх поколінь", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва сьогодні, 9 грудня.

Зазначимо, що Естонія планує масштабну закупівлю ударних безпілотників різних типів на тлі війни Росії проти України. Відомо, що на це країна хоче витратити близько 400 мільйонів євро.