Міноборони Молдови: Ми все ще вразливі до російських безпілотників

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наразі країна залишається вразливою перед інцидентами, пов'язаними з порушенням повітряного простору російськими дронами. Про це міністр сказав в інтерв'ю IPN, повідомляє Європейська правда.

Водночас Носатий додав, що безпосередня військова загроза безпеці країни нині малоймовірна.

"На жаль, Республіка Молдова залишається вразливою для інцидентів, пов'язаних із порушенням повітряного простору. Від початку війни в Україні ми маємо незліченну кількість подібних інцидентів" , – сказав він.

За словами очільника оборонного відомства, такі інциденти наражають на небезпеку населення Молдови.

"Очевидно, що поки на кордонах Республіки Молдова триває війна, яку Російська Федерація веде проти сусідньої з нами України, подібні інциденти, на жаль, можуть відбуватися – навмисно або внаслідок атак на інфраструктуру України" , – додав Носатий.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон, а 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.

Про знайдені уламки дронів молдовська сторона також повідомляла 3 грудня.