Міноборони Молдови: Ми все ще вразливі до російських безпілотників
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наразі країна залишається вразливою перед інцидентами, пов'язаними з порушенням повітряного простору російськими дронами. Про це міністр сказав в інтерв'ю IPN, повідомляє Європейська правда.
Водночас Носатий додав, що безпосередня військова загроза безпеці країни нині малоймовірна.
"На жаль, Республіка Молдова залишається вразливою для інцидентів, пов'язаних із порушенням повітряного простору. Від початку війни в Україні ми маємо незліченну кількість подібних інцидентів", – сказав він.
За словами очільника оборонного відомства, такі інциденти наражають на небезпеку населення Молдови.
"Очевидно, що поки на кордонах Республіки Молдова триває війна, яку Російська Федерація веде проти сусідньої з нами України, подібні інциденти, на жаль, можуть відбуватися – навмисно або внаслідок атак на інфраструктуру України", – додав Носатий.
Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон, а 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.
Про знайдені уламки дронів молдовська сторона також повідомляла 3 грудня.