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"Нова пошта" запустила нову послугу у Британії: подробиці

"Нова пошта" запустила нову послугу у Британії: подробиці
Фото: Курс України

"Нова пошта" (яка в Європі працює під брендом Nova Post) запустила послугу доставки та відправки документів і посилок за допомогою поштоматів InPost на всій території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Що відомо про нову послугу Nova Post

У компанії розповіли, що відтепер клієнти "Нової пошти" можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи:

  • Вельс
  • Шотландію
  • Північну Ірландію

Уточнюється, що мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни.

Обрати необхідний поштомат можна за допомогою зручних діджитал-інструментів:

  • на сайті компанії
  • у бізнес-кабінеті
  • у мультимовному мобільному застосунку "Нової пошти"

Як відправити посилку через поштомат

У "Новій пошті" розповіли, що для доставки через поштомат приймаються посилки:

  • вагою до 15 кг
  • розміром не більше 41 x 38 x 64 см

Для того, щоб відправити посилку через поштомат, потрібно:

  • створити на сайті (або в мобільному застосунку) міжнародне відправлення (МЕН)
  • вказати в ньому, що відправка відбуватиметься через поштомат
  • сплатити за доставку онлайн
  • отримати QR-код
  • сканувати QR-код біля обраного поштомату
  • покласти запаковану посилку у відкриту комірку

Клієнтам Nova Post нагадали, що у разі отримання посилки через поштомат у Сполученому Королівстві, потрібно пам'ятати: строк зберігання посилки в поштоматі - 2 доби.

Якщо не забрати посилку з поштомата вчасно, вона буде переміщена у сортувальне депо "Нової пошти" в Лондоні (про що отримувача повідомлять через SMS).

З актуальними тарифами та правилами відправлень з України у Велику Британію можна ознайомитись на офіційному сайті﻿ компанії.

Нагадаємо, на ринок Великої Британії "Нова пошта" вийшла у травні 2024 року. Вона стала 13-ю європейською країною, де українська компанія відкрила відділення та запустила кур'єрську доставку.

Нині "Нова пошта" оперативно працює в межах Сполученого Королівства, Польщі, Чехії, Німеччини, Румунії, Словаччини, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Нідерландів, Литви, Латвії та Естонії.

Незабаром компанія планує з'єднати Сполучене Королівство з Молдовою.

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