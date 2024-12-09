Зеленський після зустрічі з Мерцом очікує на посилення далекобійності України

Україна розраховує на сильніші та рішучі дії Німеччини, зокрема в питанні посилення далекобійності. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомляє Укрінформ.

Глава держави зазначив, що Німеччина на другому місці після США за обсягами наданої Україні допомоги, яка на сьогодні становить близько 37 млрд доларів.

"І ми за це дуже вдячні... Це нам дуже сильно допомогло впродовж усієї війни. І дуже вірно, що ця допомога не зупиниться, Німеччина буде підтримувати Україну, дякуємо за цю позицію" , - сказав він.

Зеленський зауважив, що останній тиждень відзначився активною переговорною роботою з німецькою стороною. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Київ, а у Франції президент України мав "довгу продуктивну розмову з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром".

Він подякував німецькому уряду та народу за допомогу та висловив сподівання на посилення далекобійності України.

"Ми розраховуємо на більш сильні, рішучі дії Німеччини, від вас особисто, дуже на це розраховуємо. Щодо геополітики, щодо НАТО дуже хочемо почути вашу позицію. Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України" , - наголосив глава держави.

Він також подякував за допомогу українцям, які перебувають у Німеччині. За його словами, Україна робить усе можливе, щоби повернути своїх громадян додому.

"Ми багато разів говорили з урядом Німеччини щодо українців, які перебувають за кордоном. Нам вони дуже потрібні, вони громадяни нашої держави. Дякую за ту допомогу, яку робить у цілому і уряд, і парламентарії Німеччини, люди звичайні, які приймали українців з самого початку війни і надали підтримку, домівки, гроші, допомагали з роботою - сьогодні ми говоримо вже про мільйони людей" , - заявив Зеленський.

За його словами, в Україні створено Міністерство національної єдності, яке спільно з МЗС буде займатися українцями, які перебувають за кордоном. Україна розраховує на зустрічі в Німеччині щодо створення відповідних департаментів для допомоги українцям, зазначив Зеленський.