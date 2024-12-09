Повалення режиму Асада у Сирії створює ризики нових воєн – ЗМІ

Падіння диктатури Башара Асада в Сирії, який 13 років стримував повстання народу, утворює вакуум на Близькому Сході, який може бути дуже небезпечний для цілого регіону. Як пише Bloomberg, ситуація нагадує про повалення режимів Муаммара Каддафі в Лівії та Саддама Хусейна в Іраку – в обох країнах правителі були зметені в моменти ейфорії, після чого країни поринули в ще глибші потрясіння, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання зазначає, що сирійський президент намагався триматися до останнього, відчайдушно посилаючи сигнал про допомогу усім, хто міг його почути, в тому числі Дональду Трампу. Однак відповідь колишніх союзників і ворогів була чіткою: ти сам по собі. Росія, яка рятувала його ще в 2015 році, цього разу лише запропонувала йому притулок. Іран відвернувся від нього, сказавши, що він сам винен у власних бідах.

"Під час переходів очікується хаос, як і фракційна — навіть кривава — конкуренція. Сирія вже понад десять років не є єдиною, а розділена на анклави та сфери впливу на вершині соціально-економічного та політичного занепаду" , — вказує доцент Кувейтського університету та науковий співробітник Chatham House Бадер Аль-Саїф.

Швидкість подій та повалення Асада після більш ніж 50 років правління його родини, були приголомшливими. Фактично впродовж десяти днів повстанці захопили ключові міста Алеппо і Хама, а потім наблизилися до Хомса і столиці Дамаску.

Росія, яка має військові бази в Сирії, ймовірно намагатиметься захистити свої інтереси, але Кремль зайнятий своєю війною в Україні. Іран, який останніми місяцями обмінювався прямими нападами на Ізраїль, також ослаблений. Однак арабські чиновники не очікують, що Ісламська Республіка відмовиться від свого впливу в Сирії без бою.

Наразі в Сирії багато чого залишається невизначеним, насамперед формування нового уряду в Дамаску. Також незрозуміло, чи зможе це керівництво взагалі керувати охопленою війною країною.

"Сьогодні існує побоювання, що всі фракції об’єдналися проти одного ворога, але врешті-решт їх поглине внутрішня боротьба" , — сказав співзасновник неурядової організації "Маданія", який втік із Дамаска після 2011 року через свою опозицію до Асадів, Бахджат Хаджар.

Радник президента Об’єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш у неділю попередив про загрози територіальній цілісності Сирії, "спіраль хаосу та насильства" в арабському світі та перспективу "екстремізму". Саудівська Аравія, яка бере участь у зусиллях щодо формування перехідного періоду в Сирії, оприлюднила заяву в неділю, в якій також застерігає від "хаосу та розколу".

Тим часом новообраний президент США Трамп дав зрозуміти: Америка не втрутиться, щоб цього не сталося. "Сирія — це безлад, але вона не наш друг" , - написав він у суботу в Х.

Зокрема ще кілька років тому США визнали терористичною організацією повстанське угруповання HTS, яке очолює опозиційний рух. Формування має витоки із Аль-Каїди, що викликає сумніви США та Близького Сходу.

Тим не менше, ризики та можливості, які представляє нестабільна Сирія, об’єднали безліч іноземних держав з 2011 року і, ймовірно, продовжуватимуть це робити.

Bloomberg зазначає, що Туреччина, ймовірно, спробує скористатися можливостями, створеними після падіння режиму Асада, щоб репатріювати мільйони сирійських біженців, які проживають у країні.