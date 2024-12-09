Close button

У Донецькій області застосували екстрені відключення світла

У Донецькій області застосували екстрені відключення світла
Фото: Курс України

В Донецькій області введенні екстрені відключення енергопостачання. Перед цим у Києві та низці інших регіонів були змінені графіки відключення світла, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Сьогодні українська енергосистема відновлюється після одинадцяти масованих атак росіян, що були здійснені від початку поточного року. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.

З 10 ранку були застосовані дві черги відключень одночасно у:

  • Києві;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Вінницькій;
  • Чернівецькій;
  • Кіровоградській областях.
"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам", - писало "Укренерго".

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics