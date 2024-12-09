У Донецькій області застосували екстрені відключення світла
В Донецькій області введенні екстрені відключення енергопостачання. Перед цим у Києві та низці інших регіонів були змінені графіки відключення світла, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.
Ситуація зі світлом
Сьогодні українська енергосистема відновлюється після одинадцяти масованих атак росіян, що були здійснені від початку поточного року. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.
З 10 ранку були застосовані дві черги відключень одночасно у:
- Києві;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Одеській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Вінницькій;
- Чернівецькій;
- Кіровоградській областях.
"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам", - писало "Укренерго".
Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.