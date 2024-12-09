Німеччина призупинила прийом заяв про притулок від сирійців

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини у понеділок, 9 грудня, заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку. Про це виданню Der Spiegel заявив речник відомства, повідомляє Європейська правда.

Як заявив речник німецького відомства, у зв'язку з ситуацією в Сирії Федеральне відомство з питань міграції та біженців "негайно заморозило" прийом заяв від сирійців про надання притулку.

"Ситуація в Сирії незрозуміла, і дуже важко передбачити, як там розвиватимуться політичні події" , – сказав представник на питання журналістів.

Відтак, за його словами, наразі неможливо робити якісь серйозні оцінки, інакше кожне рішення буде "на глиняних ногах".

За даними відомства, це стосується 47 270 заяв про надання притулку від сирійців, які ще не вирішені, включно з близько 46 000 первинними. Однак, як передає видання, нова ситуація в Сирії наразі не має жодного впливу на існуючі рішення.

Зауважимо, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС після падіння режиму Башара Асада в Сирії запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Низка європейських лідерів відреагували на новини заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася, і що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.