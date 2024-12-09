У МЗС Ізраїлю пояснили, навіщо завдали ударів по об'єктах у Сирії

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що ізраїльські удари по "стратегічних системах озброєння" в Сирії та наземні операції ізраїльських військ були "обмеженим і тимчасовим" кроком. Відповідне повідомлення, зроблене в Єрусалимі, наводить The Guardian, повідомляє Лівий берег.

Саар сказав, що "єдиний інтерес, який у нас був, це безпека Ізраїлю та його громадян".

"Ось чому ми атакували стратегічні системи озброєння, як, наприклад, залишки хімічного озброєння чи далекобійні ракети, щоб вони не потрапили в руки екстремістів" , – сказав він.

Раніше Збройні сили Ізраїлю оприлюднили фото військових у районі гори Хермон, розташованої на північний схід від Голанських висот – спірної території, частину якої Ізраїль анексував у 1981 році.

Учора, в день повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав ударів по сирійській території. Журналісти повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе. Тоді Ізраїль офіційно це ще не коментував.