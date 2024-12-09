Кремль: Рішення про притулок Асаду ухвалив Путін

Рішення надати поваленому президенту Сирії Башару Асаду та його родині притулок у Росії ухвалив російський президент Володимир Путін. Про це у понеділок повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Радіо Свобода.

"Зрозуміло, подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення" , - наводить ТАСС слова Пєскова.

Напередодні ввечері російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію на фоні взяття Дамаска та інших великих міст загонами озброєної опозиції, прибув до Росії, де отримав притулок. Наразі Пєсков офіційно підтвердив цю інформацію.

За словами Пєскова, у графіку Путіна немає зустрічі з Асадом. Він також не сказав, де знаходиться колишній сирійський президент.

Російська влада офіційно називає Асада колишнім президентом, стверджуючи, що він домовився з опозицією про передачу влади. Сам Асад ніяк не коментував падіння свого режиму та не з'являвся на публіці.

Путін неодноразово раніше зустрічався з Асадом, за якого російські збройні сили брали участь у громадянській війні в Сирії. ЗМІ повідомляли, що після початку настання загонів опозиції наприкінці листопада Асад приїжджав до Москви і, можливо, зустрічався з Путіним, офіційно про цю поїздку, проте, не повідомлялося.

Пєсков також заявив, що швидкість останніх подій у Сирії, внаслідок яких Асад втратив владу, здивувала весь світ, у тому числі й Росію.

За словами Пєскова, "поки передчасно" говорити про долю військових баз, які перебувають у Сирії.

"У будь-якому випадку це все предмет для обговорення з тими, хто буде при владі в Сирії" , – зазначив він.

Російська влада до останнього моменту називала "терористами" більшу частину озброєних противників Асада, російські військові брали участь у бойових діях проти них. Водночас у Москві заявляють, що перебувають у контакті з основними опозиційними групами і, зокрема, отримали запевнення, що російським базам та диппредставництвам нічого не загрожує.

Джерела, у тому числі Головне управління розвідки Міноборони України, стверджували, що російські військові виводять кораблі з військово-морської бази у Тартусі та вивозять літаками озброєння та військову техніку з авіабази Хмеймім.

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