Митниця оновила дані про імпорт товарів до України: хто у лідерах

В Україну протягом січня-листопада 2024 року імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а з країни експортували – на $38,3 млрд, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13 млрд, Польща — $6,3 млрд і Німеччина — $4,8 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,4 млрд, Іспанії — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 155,5 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 79,6 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $8,2 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 142,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $22,6 млрд;

метали та вироби з них — $4,1 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд.

Нагадаємо:

Український автопарк у листопаді поповнили 14 700 вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Це найменший місячний показник у 2024 році.