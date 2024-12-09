Митниця оновила дані про імпорт товарів до України: хто у лідерах
В Україну протягом січня-листопада 2024 року імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а з країни експортували – на $38,3 млрд, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Зазначається, що оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13 млрд, Польща — $6,3 млрд і Німеччина — $4,8 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,4 млрд, Іспанії — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,7 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 155,5 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 79,6 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $8,2 млрд. Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 142,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $22,6 млрд;
- метали та вироби з них — $4,1 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд.
Нагадаємо:
Український автопарк у листопаді поповнили 14 700 вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Це найменший місячний показник у 2024 році.