FT: Німеччина та США створять універсальне ПЗ для українських дронів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав співпрацю з американською компанією Auterion. Вони будуть розробляти загальні операційні стандарти для управління автономними дронами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

"В умовах загального переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною" , - заявив гендиректор Auterion Лоренц Маєр.

Варто зауважити, що українські безпілотники вже користуються ПЗ цієї компанії. За його словами, операційна система Auterion допоможе "клієнту об'єднати всі безпілотники на загальній основі та інтегрувати різних виробників у загальну архітектуру".

Водночас директор з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хаас зауважив, що в Україні експлуатується понад двісті різних безпілотних повітряних систем. При цьому їх "військова підготовка вимагає великих витрат і часу, а сумісність систем не гарантується".

"Розробка однорідної операційної системи дасть змогу ефективно і масштабовано розгортати безпілотні системи" , - додав він.

Як пише видання, Auterion вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. При цьому у компанії сподіваються, що її партнерство з Rheinmetall допоможе просувати аналогічний підхід серед союзників по НАТО.

"Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно" , - додав Маєр.

Rheinmetall в Україні

Наприкінці жовтня директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод. Усього таких збудують чотири. Він уточнював, що на одному з таких заводів виготовлятимуть боєприпаси.

Пізніше ми писали, що Україна з жовтня отримує нові супутникові знімки, які роблять супутники SAR. Це можливо завдяки співпраці оборонного концерну Rheinmetall та супутникового оператора ICEYE.