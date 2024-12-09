У ЦПД прокоментували розміщення російського "Орєшніка" в Білорусі

Обговорення розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі є черговою пропагандистською "страшилкою", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, ця ідея має мінімальний вплив на реальну безпеку України чи НАТО, але спрямована на посилення тиску на Захід інформаційними методами.

"Наразі - це інформаційна історія. Втім, навіть саме можливе розміщення "Орєшніка" там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, як мінімум тому, що немає жодної різниці, летітиме він з "Капустиного Яру" чи з Білорусі", - пояснив він.

Також Коваленко зазначив, що всі розмови про менший час підльоту - це "страшилка" для цивільних громадян країн Заходу та України.

За його словами, для систем ППО швидкість російської ракети ролі не грає.

"Так само як вже було з "Кинджалом", який вперше в історії був збитий Patriot минулого року", - додав він.

Однак Коваленко зауважив, що для розміщення необхідних систем оборони доведеться вирішити низку технічних питань.

"Головна мета Росії - підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орєшнік" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ", - заявив керівник ЦПД.

Він додав, що розміщення "Орєшніку" в Білорусі буде розганятися Росією під наративом "наближення "Орєшніка" до кордонів НАТО", щоб спробувати змінити суспільні настрої в Європі.

Також Коваленко звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін наразі намагається приховати, що один з двох пусків "Орєшніка" вже був невдалим.

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі

Нещодавно, 6 грудня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звернувся до Путіна з проханням про розміщення на території Білорусі ракетного комплексу "Орєшнік".

Пояснив він це "стурбованістю" щодо ситуації на кордонах Білорусі та в Україні.

Перед цим, 21 листопада, росіяни обстріляли цією ракетою Дніпро.

Тоді в ЗСУ припустили, що удар було завдано міжконтинентальною балістичною ракетою.

Пізніше в ГУР Міноборони України повідомили, що удар було завдано з ракетного комплексу "Кедр". Очільник відомства Кирило Буданов зауважив, що назва російської ракетної програми - "Орєшнік", а сама ракета має назву "Кедр".