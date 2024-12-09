Мерц запропонував створити контактну групу для позиції щодо завершення війни

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України.﻿ Про це Мерц сказав перед початком перемовин з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Укрінформ.

Німецький політик зауважив, що протягом наступних "тижнів і місяців" не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи, треба, щоб це була загальноєвропейська думка.

"Йдеться не лише про Європейський Союз. У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками (щодо завершення війни проти України - ред.), і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення. Я думаю, що нам з вами слід було б обговорити, як ви сприймаєте таку ідею", - сказав Мерц.

Реагуючи на цю пропозицію, Зеленський звернув увагу на те, "як цікаво перетинаються думки".

"Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Якщо чесно, ми вже (її) організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас уже співпадає багато думок", - сказав президент.

Лідер німецької опозиції відповів, що "це дуже добре".