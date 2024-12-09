НАБУ підтвердило, що судді зі Львівської області вимагали $1 млн хабара

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила викриття чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області на вимаганні від представника приватної компанії хабаря розміром 1 млн доларів, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначили в НАБУ, за цю суму судді обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду та запобігти замовному вбивству викривача.

Під час слідчих дій детективи та прокурори задокументували передачу «замовникам» частини неправомірної вигоди розміром 75 тис. дол. США.

Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, а в НАБУ зазначили, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

Правоохоронні органи в офіційній заяві не називають імені підозрюваних, однак джерела ZN.UA в НАБУ зазначали, що обшуки проходили в керівника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексглави Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотницького.

Нагадаємо, 2 грудня працівники ДБР затримали адвоката та ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова та оголосили підозру в участі у злочинній організації та участі у її злочинах та в одержанні хабаря. Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Ємельянова під варту без права на заставу.

У ДБР стверджують, що він разом з іншими суддями побудував «бізнес» на судових рішеннях. Члени злочинної організації за хабарі виносили потрібні рішення, переважно у господарських спорах.