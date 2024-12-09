Венгрия выделила стипендии для украинских студентов

Угорщина оголосила прийом заявок на стипендії для українських студентів у рамках програми Stipendium Hungaricum Programme. Програма пропонує фінансування навчання. З посиланням на Міністерство освіти та науки України, пише Владислава Ткаченко, РБК-Україна.

Угорщина оголосила прийом заявок на стипендії для українських студентів

У рамках стипендіальної програми уряду Угорщини Stipendium Hungaricum Programme розпочався прийом заявок на навчання для громадян України. Програма пропонує можливість здобути освіту за бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими програмами у 2025/2026 навчальному році.

Кінцевий термін подачі заявок: 15 січня 2025 року.

Як подати заявку

Онлайн-реєстрація : Кандидати повинні зареєструватися на платформі Tempus Public Foundation за посиланням: apply.stipendiumhungaricum.hu. Після створення особистого кабінету вони зможуть подати заявку та завантажити необхідні документи.

: Кандидати повинні зареєструватися на платформі Tempus Public Foundation за посиланням: apply.stipendiumhungaricum.hu. Після створення особистого кабінету вони зможуть подати заявку та завантажити необхідні документи. Документи до Міністерства освіти і науки України: Крім завантаження матеріалів на платформу Tempus, необхідно надіслати всі документи на електронну адресу Міністерства освіти і науки України. У темі листа вказати: "Стипендії на навчання в Угорщині - 2025".

Детальна інструкція з реєстрації та вимоги до документів доступні на офіційному сайті програми.

Нагадаємо, що у вищих навчальних закладах Польщі навчаються десятки тисяч українських студентів. Під час навчання іноземні студенти мають право на різні види стипендій.

Крім того, уряд Литви продовжить підтримку українських студентів. Українці, які закінчили школи в цій країні, зможуть вступати на рівних умовах з литовцями, але без складання іспиту з литовської мови.