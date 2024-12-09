Британія урізає допомогу грузинському уряду через розгін протестів

Велика Британія оголосила про скорочення взаємодії з грузинським урядом і обмеження програм співпраці через насильство відносно учасників проєвропейських демонстрацій.﻿ Про це оголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, повідомляє Європейська правда.

Леммі назвав неприйнятними "шокуючі сцени насильства стосовно протестувальників і журналістів з боку грузинської влади", які підривають міжнародний авторитет Грузії.

"У світлі подій, що відбуваються, Велика Британія негайно призупинить всю програмну підтримку грузинського уряду, обмежить співпрацю в оборонній сфері та обмежить взаємодію з представниками уряду "Грузинської мрії" доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод" , – додав він.

Глава британського МЗС запевнив, що Лондон і далі підтримуватиме народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.

У Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Акція протесту у Тбілісі ввечері 8 грудня закінчилася без розгону. Після того, коли мітингувальники розійшлися, комунальники зняли з "йолки" фото грузинських медійників, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки", після чого продовжили монтаж ялинки.

Новорічну ялинку на проспекті Руставелі представники компанії "ТбілСервіс груп" почали встановлювати у ніч на неділю, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту. У багатьох це викликало асоціації з подіями Революції гідності і "йолкою" на Майдані в Києві.