СБУ повідомила про підозру чотирьом митрополитам РПЦ у захопленні церков на ТОТ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що підозру отримали:

голова Санкт-Петербурзької митрополії — митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков),

голова відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ — митрополит Антоній (Антон Севрюк),

керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії — митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов),

керуючий справами московської патріархії — митрополит Діонісій (Петро Порубай).

Усі вони є членами священного синоду РПЦ.

Як повідомляє українська спецслужба, протягом 2022−2023 років фігуранти сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонської області, в тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей, а також у Криму.

Для цього клірики забезпечили рішення синоду РПЦ про «приєднання» українських релігійних громад до складу Російської православної церкви. Це відбулось під керівництвом московського патріарха Кирила Гундяєва, пише СБУ.

Таким чином фігуранти захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій. Вони також призначили там підконтрольних Москві єпископів, сказано в повідомленні.

До того ж російські клірики нав’язували вірянам кремлівські наративи. Вони благословляли війну Росії проти України та виправдовували злочини окупантів.

У СБУ зазначили, що фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).