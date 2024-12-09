У МВС Грузії заявили, що затримали понад 400 протестувальників

Міністерство внутрішніх справ Грузії відзвітувало, що за 11 днів протестів затримало 402 особи. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе. З посиланням на Publica, повідомляє Новое время.

Він стверджує, що понад 30 затриманих перебувають під слідством у рамках кримінальних проваджень, а 372 людини — в адміністративному порядку.

Зокрема, 62 протестувальники отримали адміністративний арешт, а більше ніж 100 осіб було оштрафовано.

Дарахвелідзе не прокоментував заяви затриманих про жорстоке поводження з боку правоохоронців. Водночас він повідомив про постраждалих серед поліцейських та звинуватив протестувальників у застосуванні насильства.