Окупанти встановили ящики для доносів у школах на захоплених територіях - ЦНС

У ряді шкіл на тимчасово окупованих територіях загарбники встановили ящики для анонімних доносів. З посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів" , - зазначає ЦНС.

Згідно з інформацією, всі листи, які потрапляють у скриньки, шкільна адміністрація зобов’язана передавати співробітникам ФСБ. Крім того, школи самостійно формують списки дітей, які виявляють "нелояльність" до окупаційної влади, і передають їх до управлінь окупаційних адміністрацій.