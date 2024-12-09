Рютте заявив, що НАТО стежитиме за передачею влади у Сирії

Союзники по НАТО будуть уважно спостерігати за тим, як у Сирії лідери повстанців забезпечать мирний перехід влади та захист цивільного населення.﻿ Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Це момент радості, але також невизначеності для народу Сирії та цього регіону. Ми сподіваємося на мирне передання влади та на інклюзивний політичний процес у Сирії. Ми будемо уважно спостерігати, як чинитимуть лідери повстанців під час цієї передачі. Вони мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин» , - зазначив керівник НАТО.

Він зауважив, що Росія та Іран найбільше підтримували режим Асада, але кинули диктатора, коли він став їм непотрібний.