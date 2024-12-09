Рютте заявив, що НАТО стежитиме за передачею влади у Сирії
Союзники по НАТО будуть уважно спостерігати за тим, як у Сирії лідери повстанців забезпечать мирний перехід влади та захист цивільного населення. Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
«Це момент радості, але також невизначеності для народу Сирії та цього регіону. Ми сподіваємося на мирне передання влади та на інклюзивний політичний процес у Сирії. Ми будемо уважно спостерігати, як чинитимуть лідери повстанців під час цієї передачі. Вони мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин», - зазначив керівник НАТО.
Він зауважив, що Росія та Іран найбільше підтримували режим Асада, але кинули диктатора, коли він став їм непотрібний.
«Росія та Іран були головними серед тих, хто підтримував режим Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти народу Сирії. Вони також довели, що є ненадійними партнерами, які кинули Асада, коли він перестав бути для них потрібним», - зазначив Рютте.