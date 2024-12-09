У "Придністров'ї" вводять надзвичайний стан через зупинку постачання газу РФ

Лідер невизнаного "Придністров’я" Вадим Красносельський 9 грудня підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у зв’язку з ризиком припинення постачання в регіон російського газу. ﻿﻿З посиланням на молдовське видання Newsmaker, повідомляє Українська правда.

Згідно з указом, режим надзвичайного економічного стану введуть на 30 днів. На час дії надзвичайного стану усі підприємства в регіоні мають раціонально використовувати газ та інші енергоресурси.

Також введуть заборону на експорт енергоресурсів і встановлять обмеження на здійснення окремих видів фінансової та економічної діяльності, включно з переміщенням товарів, фінансових коштів і наданням послуг. Варто зазначити, що російський газ надходить на Молдовську ДРЕС у "Придністров'ї", у якої офіційний Кишинів закуповує більшість електрики для країни.

Указ Красносельського має затвердити законодавчий орган невизнаного "Придністров’я". Місцеві "депутати" розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи його на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ до "Придністров'я". Невизнана держава за російський газ не платить.

Російський "Газпром" може припинити постачання газу в "Придністров'я" з 1 січня 2025 року. Це пов'язано із завершенням контракту на транзит російського газу через Україну і небажанням Києва його продовжувати.

Нещодавно молдовський ексміністр енергетики Віктор Парліков відвідував РФ для переговорів про постачання російського газу в "Придністров'я".

Він повідомляв, що "Газпром" готовий постачати газ за альтернативним маршрутом, однак російська сторона дала зрозуміти, що це питання пов'язане з виплатою історичної заборгованості Moldovagaz. Позиції Кишинева і Москви з питання боргу кардинально розходяться, згоди між ними немає.

Парліков заявляв, що ризик газової кризи на Лівобережжі Дністра залишається цілком реальним. Зовнішньополітичне відомство "Придністров'я" поклало відповідальність за ситуацію на офіційний Кишинів.