Росіяни на фронті почали встановлювати світлофори-детектори FPV

Російські окупанти розробили світлофор, який здатен попереджати про політ FPV-дронів.Про це розповів військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Флеш, повідомляє Мілітарний.

Світлофори розміщують на стовбах біля важливих шляхів пересування техніки. Система демонструє три функції: FPV немає; FPV поруч; FPV далеко.

Це дозволяє російським окупантам бути попередженими про роботу FPV-дронів.

ТГ Сергій Флеш

Ймовірно, цей світлофор працює, як і піхотний детектор, який має аналізатор діапазону робочих частот, призначений для завчасного виявлення FPV-дронів.

Не виключено, що світлофор-детектор також може керуватися у ручному режимі оператором, який виходячи з ситуації встановлює потрібне світло.

Також потенційно детектор на стовбі може мати звуковий аналізатор, який визначає роботу дронів за звуком їхнього двигуна.

Звуковий аналізатор також допоможе з виявленням безпілотників, які керуються за допомогою оптоволокна.

В умовах застосування дедалі більшої кількості коптерів різних типів, насиченість такими засобами виявлення стала принциповою для збільшення спроможностей обох сторін війни.

В Україні у листопаді міноборони України отримало перший патент на технологію детекції FPV-дронів супротивника «Вітряк М».

У Силах оборони також активно використовують детектор дронів «Цукорок». Пристрій тільки «слухає» і нічого не передає, тож невидимий для ворожої радіоелектронної розвідки.