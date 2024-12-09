"Укренерго" оприлюднило графіки відключень на вівторок

В Україні завтра, 10 грудня, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг протягом дня. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Завтра, 10 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 - 08:00 - одна черга відключень;

08:00 - 19:00 - дві черги відключень;

19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Як нагадали в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 28 листопада.