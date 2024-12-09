У Німеччині та Австрії перестали приймати заявки на надання сирійцям притулку

У Німеччині призупинили приймання заявок від сирійців щодо надання притулку. Про це пише Spiegel, повідомляє Новое время.

Видання пише, що, за даними уряду, це рішення стосується 47 270 заявок, щодо яких ще не ухвалено рішення.

Речник Федерального відомства з питань міграції та біженців заявив, що ситуація в Сирії незрозуміла, і важко передбачити, як у країні розвиватимуться події в політичному плані, повідомляє Spiegel.

У матеріалі також сказано, що в Німеччині відбуваються дискусії щодо перебування сирійців у країні. Зазначається, що деякі політики Християнсько-демократичного союзу вже висловилися за повернення сирійських біженців на їхню батьківщину.

В Австрії також зупинили процедуру надання сирійцям притулку, повідомляє Kronen Zeitung. Зазначається, що канцлер країни Карл Негаммер доручив міністру внутрішніх справ призупинити розгляд усіх поточних заявок на отримання притулку від сирійців або переглянути всі рішення про надання притулку.

Лише у 2024 році 12500 сирійців подали заяви на отримання притулку в Австрії. Наразі в країні проживає приблизно 95 тис. сирійців, повідомляє Kronen Zeitung.