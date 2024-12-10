DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та у Курській області
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 10 грудня оновили карту, повідомивши про просування росіян в Донецькій області, зокрема йдеться про 9 населених пунктів, повідомляє Українська правда.
За даними проєкту DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Гродівки, Відродження, Петрівки.
А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.
Крім того, зазначають у повідомлені, росіяни просунулися біля Плехово на Курщині.
Також війська РФ перейшли кордон з Україною у населеному пункті Олександрія (Сумщина) поблизу Курської області.
Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.