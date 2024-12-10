DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та у Курській області

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 10 грудня оновили карту, повідомивши про просування росіян в Донецькій області, зокрема йдеться про 9 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

За даними проєкту DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Гродівки, Відродження, Петрівки.

А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Мапа: DeepState

Крім того, зазначають у повідомлені, росіяни просунулися біля Плехово на Курщині.

Також війська РФ перейшли кордон з Україною у населеному пункті Олександрія (Сумщина) поблизу Курської області.

Мапа: DeepState

Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.