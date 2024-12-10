Зеленський: Україна не повинна компенсувати брак техніки молодістю солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. На його думку, не варто компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів, повідомляє Українська правда.

"У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів" , – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що пріоритетом повинні бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

"Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах" , – додав президент.

Нагадаємо, у листопаді адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.