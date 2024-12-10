Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс з кулеметом

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7, оснащений кулеметом Browning 12.7, повідомляє Українська правда.

У відомстві зазначають, що комплекс на гусеничній платформі підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

МО вказало характеристики бойового комплексу Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12.7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне управління через планшет

працює на цифровому зв’язку.

"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.