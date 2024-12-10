Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс з кулеметом
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7, оснащений кулеметом Browning 12.7, повідомляє Українська правда.
У відомстві зазначають, що комплекс на гусеничній платформі підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
МО вказало характеристики бойового комплексу Droid TW 12.7:
- кулемет калібру 12.7 мм
- гусенична платформа для найскладніших умов
- дистанційне управління через планшет
- працює на цифровому зв’язку.
"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.
Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.