ISW: Росія втрачає здатність забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність

Санкції проти Росії у поєднанні з поширеною в РФ корупцією, дефіцитом робочої сили, витратами на війну в Україні та неефективністю оборонної промисловості підривають здатність Федерації одночасно забезпечувати ефективну діяльність оборонного сектору і зберігати економічну стабільність, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Росія продовжує стикатися з приголомшливими витратами, необхідними для підтримки своїх військових зусиль проти України, зі зростаючою економічною напругою, дефіцитом робочої сили та системною корупцією, що загрожує стабільності російської оборонно-промислової бази".

Аналітики нагадують, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Росія витратила понад 200 мільярдів доларів на війну в Україні і зазнала щонайменше 700 тисяч військових вбитими і пораненими з лютого 2022 року, причому останні втрати в середньому становлять 1000 солдатів на день.

9 грудня Український центр протидії дезінформації повідомив, що ліквідні активи Росії у Фонді національного добробуту скоротилися з 140 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 53,8 млрд станом на 1 грудня 2024 р.

Центр зазначив, що Росія все більше покладається на резерви китайських юанів і продаж золота для покриття дефіциту бюджету і виділяє третину свого національного бюджету на 2025-2027 рр. на витрати на оборону, що свідчить про нераціональне визначення пріоритетів війни за рахунок економічної стабільності.

Разом з тим, додають в огляді, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 9 грудня, що кількість корупційних злочинів, включно з хабарництвом, зросла майже на 30% у 2024 році порівняно з 2023 роком, а російська влада притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 тисяч російських чиновників за корупційні порушення у 2024 році.

"Зростаючий економічний тиск на Росію, спричинений війною, у поєднанні з поширеною корупцією, дефіцитом робочої сили та неефективністю російської оборонної промисловості, ймовірно, ще збільшить витрати на російську війну та ще більше підірве здатність Росії ефективно забезпечувати діяльність оборонного сектору, одночасно зберігаючи економічну стабільність.

ISW вже звертав увагу на подібні тенденції та статистичні дані в російській економіці, які вказують на те, що економічна траєкторія Росії є нестійкою в середньостроковій і довгостроковій перспективі і буде дедалі більше напружувати її здатність вести війну проти України".

Ключові висновки ISW за 9 грудня: