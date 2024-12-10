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Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 грудня виріс до рівня 41.5093 за 1 долар.

Євро подешевшав на 43.8525 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.9576 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.1911 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2955 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.509 300 +0.0647
EUR Євро 43.852 500 --0.0042
GBP Фунт стерлінгів 52.957 600 +0.0328
CHF Швейцарський франк 47.191 100 --0.0554
PLN Польський злотий 10.295 500 +0.0204

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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