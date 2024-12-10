Курс валют НБУ на 10 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 грудня виріс до рівня 41.5093 за 1 долар.
Євро подешевшав на 43.8525 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.9576 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.1911 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2955 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.509 300
|EUR
|Євро
|43.852 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.957 600
|CHF
|Швейцарський франк
|47.191 100
|PLN
|Польський злотий
|10.295 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.