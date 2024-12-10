Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 грудня виріс до рівня 41.5093 за 1 долар.

Євро подешевшав на 43.8525 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.9576 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.1911 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2955 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.509 300 EUR Євро 43.852 500 GBP Фунт стерлінгів 52.957 600 CHF Швейцарський франк 47.191 100 PLN Польський злотий 10.295 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.