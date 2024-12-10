Пентагон: Війська КНДР залишаються в Курській області в готовності вступити в бій

Північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент, повідомляє Укрінформ.

Таку оцінку висловила в понеділок під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх

«Війська КНДР досі перебувають у Курській області», - зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

«Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію», - зауважила Сінгх.

Як повідомлялось, Головне управління розвідки України повідомило про вірогідність збільшення кількості контингенту Північної Кореї в Росії до 100 тисяч військових.