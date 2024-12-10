"Укрзалізниця" запускає новий поїзд між Харковом та Дніпром
Відкривається продаж квитків на денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро — Харків, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Перший рейс із Дніпра — вже 15 грудня, з Харкова – 16 грудня.
- З Дніпра потяг №824 ходитиме щодня, крім середи. Час відправлення — 16:09, прибуття до Харкова — о 20:46.
Зупинки — на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове.
23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.
- З Харкова поїзд №823 ходитиме також щодня, крім четверга. Відправлення — о 9:42, прибуття до Дніпра — о 14:11.
17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18;
25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде дещо довшим: потяг вирушатиме за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.
У складі поїзда є вагони другого класу, окремі місця для пасажирів з інвалідністю, а також 2 вагони, обладнані кріпленням для велосипедів.
Як повiдомлялось, до зимових свят "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Карпат.