"Укрзалізниця" запускає новий поїзд між Харковом та Дніпром

Відкривається продаж квитків на денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро — Харків, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Перший рейс із Дніпра — вже 15 грудня, з Харкова – 16 грудня.

З Дніпра потяг №824 ходитиме щодня, крім середи. Час відправлення — 16:09, прибуття до Харкова — о 20:46.

Зупинки — на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове.

23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.

З Харкова поїзд №823 ходитиме також щодня, крім четверга. Відправлення — о 9:42, прибуття до Дніпра — о 14:11.

17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18;

25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде дещо довшим: потяг вирушатиме за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.

У складі поїзда є вагони другого класу, окремі місця для пасажирів з інвалідністю, а також 2 вагони, обладнані кріпленням для велосипедів.

Як повiдомлялось, до зимових свят "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Карпат.