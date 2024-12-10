У двох областях сьогодні відмінили графіки відключення світла

У двох областях України сьогодні скасовано графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть до кінця доби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Львівобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

Львівська область

Як повідомили у "Львівобленерго", до кінця доби, 10 грудня, на Львівщині не будуть застосовувати графіків погодинного відключення електроенергії.

Івано-Франківська область

Погодинні графіки відключення електроенергії на разі скасовані і в Івано-Франківській області. Попередньо - світло не вимикатимуть до кінця доби.

Причини застосування графіків

Ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні почали запроваджувати графіки відключення електроенергії.

Зокрема, вчора вранці у Києві та низці областей також було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.