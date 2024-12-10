У Литві ексчлена консервативної партії підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Прокуратура Литви повідомила про завершення слідства у справі про шпигунство на користь Росії. За інформацією ЗМІ, підозрюваний – колишній член консервативної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи", учасник "Союзу депортованих та політичних в'язнів" Едуард Манов. Про це пише LRT, повідомляє Укрінформ.

Головний прокурор департаменту розслідувань організованої злочинності та корупції Литви Артурас Урбяліс заявив, що досудове розслідування, яке почалося ще в січні, завершено, і справу найближчим часом буде передано до суду. За його словами, було встановлено, що ця особа (ім’я він не назвав оскільки справу ще не передано до суду), маючи подвійне громадянство Литви та Росії, збирала інформацію та передавала її російським службам.

Зазначається, що підозрюваний здійснював свою шпигунську діяльність у Литві приблизно з 2018 року. Він не мав робочих відносин із литовськими установами, додав Урбяліс. Ведеться ідентифікація осіб, які були його спільниками.

Заступник директора ДДБ Ремігіюс Брідікіс зазначив, що підозрюваний – спеціально навчена російськими службами особа, яка використовувала для шпигунства складне комунікаційне обладнання і згідно з даними литовської розвідки, була завербована та надавала інформацію ГРУ РФ. Збір інформації підозрюваний вів за гроші та виїжджав для цього до інших країн.

Заступник директора ДДБ Ремігіюс Брідікіс відзначив, що збиралася несекретна, але чутлива інформація, яка представляла інтерес для Росії та пов'язана з політичною ситуацією та актуальними подіями в країні.

LRT називає ім'я підозрюваного - це Едуард Манов. У 2011 році він висував свою кандидатуру на виборах до Шяуляйської міської ради від партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", а також входив до Ради Шяуляйського відділення "Союзу депортованих та політичних в'язнів". Манов відомий як фотохудожник, і у 2014 році у Шяуляї представив свою виставку фотографій.

Тепер Манова можуть позбавити громадянства Литви.