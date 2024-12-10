Орбан у США зустрівся із Трампом і Маском

Вчора, 9 грудня, стало відомо про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида. На зустрічі був не тільки він, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Окрім цього, там були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

"США сьогодні. Майбутнє почалося" , - повідомив Орбан вчора у соціальній мережі Х.

Він також додав, що день у Мар-а-Лаго пройшов у компанії Трампа, Маска і Волца, однак деталей обговорень не розкрив.

Важливо зазначити, що Трамп досі не написав нічого про зустріч з угорським прем'єром.

Відносини США та Угорщини

Віктор Орбан залишається одним із небагатьох європейських лідерів, які відкрито підтримували Трампа під час його минулого президентства. Тому зустріч у Мар-а-Лаго може свідчити про відновлення зв’язків між консервативними силами США та Угорщини.

При цьому, присутність Маска та Волца на зустрічі вказує на можливість обговорення стратегій управління урядом, які можуть бути пріоритетом для адміністрації Трампа після його офіційного вступу на посаду.

Важливим аспектом є те, що угорський прем'єр чисельну кількість разів висловлював пряму або побічну підтримку російському режиму. Маск також відомий своїми неоднозначними висловами стосовно його відношення до дій РФ.